Владимирскими судебными приставами взыскана крупная сумма алиментной задолженности с 52-летнего...

Владимирскими судебными приставами взыскана крупная сумма алиментной задолженности с 52-летнего жителя областного центра.На момент возбуждения исполнительного производства задолженность мужчины в адрес ребенка превысила 500 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановления о временном запрете на выезд мужчины из Российской Федерации и о запрете на совершение действий по регистрации в отношении легкового автомобиля «МIТSUВISНI GАLАNТ» и двухкомнатной квартиры, принадлежащих владимирцу.Последняя мера сыграла решающую роль. Желание продать недвижимость побудила должника погасить имеющуюся задолженность в полном объёме. Денежные средства в сумме полумиллиона рублей были перечислены взыскателю, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Управление ФССП России по Владимирской области напоминает должникам по алиментным обязательствам, что за неуплату алиментов, предусмотрена уголовная ответственность по ч.1 ст. 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации.Фото https://www.pxfuel.com/