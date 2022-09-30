29 сентября во Владимире скончалась Светлана Игнатьевна Баранова – Заслуженный работник культуры,...

29 сентября во Владимире скончалась Светлана Игнатьевна Баранова – Заслуженный работник культуры, журналист, публицист, писатель. Светлана Игнатьевна родилась 12 сентября 1934 года в Тульской области в семье военнослужащего. В 1958 году окончила историко-филологический факультет Горьковского университета. Начала публиковать свои прозаические произведения в студенческие годы, ее первый рассказ «Ирина» был напечатан в газете «Горьковский университет» в 1956 году. После окончания университета переехала во Владимир, работала в редакционно-издательском отделе «Совнархоза», редактором молодежных передач на областном радио, корреспондентом, заведующей отделом культуры, обозревателем газеты «Призыв». Член Союза журналистов с 1968 года. В 1984 году С.И. Барановой присвоено звание «Заслуженный работник культуры». Состоявшись как журналист и публицист, Светлана Баранова получила известность и как писатель. Ее первая книга «Ожидание» вышла в Верхне-Волжском книжном издательстве в 1986 году. Она также является автором книг «Владимирские богомазы», «Легенды о Владимире», «Королевские розы», «Тайна Покровского монастыря», «Загадка подземного хода», «Серебряная комната», «Заводные игрушки», «Наваждение». Член Союза писателей России с 1997 года. В 2002-2017 гг. С.И. Баранова являлась председателем правления Владимирского регионального отделения Союза писателей России, входила в правление Союза журналистов Владимирской области. Лауреат премии Союза журналистов Владимирской области за издание корпоративной газеты «Голос писателя» (2004 г.), премии города Владимира в области литературы (2006 г.), премии Благотворительного фонда имени Владимира Солоухина (2008 г.), отмечена другими профессиональными наградами в области журналистики, литературы и культуры. Прощание со Светланой Игнатьевной Барановой пройдет 1 октября 2022 г. в 9.00 в Константино-Еленинском храме (г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, дом 8), сообщили в пресс-службе мэрии. Фото: https://vladimir-city.ru/