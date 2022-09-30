Прощание с ней состоится 1 октября в Константино-Еленинском храме в 9 утра.

Во Владимире умерла ветеран журналистики и писательница Светлана Баранова. Ей было 88 лет.Светлана Игнатьевна окончила историко-филологический факультет Горьковского университета. С 1958 года переехала во Владимир. На протяжении многих лет она работала в газете «Призыв», а также в других изданиях.Её первая книга под названием «Ожидание» опубликована в 1986 году. Среди работ автора: «Владимирские богомазы», «Королевские розы», «Тайна Покровского монастыря», «Загадка подземного хода», «Серебряная комната», «Заводные игрушки», «Наваждение».В 1984 году Светлане Барановой присуждено звание «Заслуженный работник культуры». За годы жизни она стала лауреатом различных премий в области литературы. С 2002 по 2017 годы возглавляла правление реготделения Союза писателей России.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшей. Прощание состоится 1 октября в Константино-Еленинском храме в 9 утра.