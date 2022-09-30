Прощание с ней состоится 1 октября в Константино-Еленинском храме в 9 утра.
Во Владимире умерла ветеран журналистики и писательница Светлана Баранова. Ей было 88 лет.
Светлана Игнатьевна окончила историко-филологический факультет Горьковского университета. С 1958 года переехала во Владимир. На протяжении многих лет она работала в газете «Призыв», а также в других изданиях.
Её первая книга под названием «Ожидание» опубликована в 1986 году. Среди работ автора: «Владимирские богомазы», «Королевские розы», «Тайна Покровского монастыря», «Загадка подземного хода», «Серебряная комната», «Заводные игрушки», «Наваждение».
В 1984 году Светлане Барановой присуждено звание «Заслуженный работник культуры». За годы жизни она стала лауреатом различных премий в области литературы. С 2002 по 2017 годы возглавляла правление реготделения Союза писателей России.
Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшей. Прощание состоится 1 октября в Константино-Еленинском храме в 9 утра.