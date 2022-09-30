Представители «Энергосбыт Волга» направили в МВД заявления о привлечении горожан к ответственности.

За три месяца владимирские энергетики выявили более 50 случаев самовольных подключений к электросетям. Представители «Энергосбыт Волга» направили в МВД заявления о привлечении горожан к ответственности.Самовольные подключения, как правило, выполняются кустарно. Они могут привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Ущерб наносится и соседям: снижается качество электроснабжения, скачет напряжение, выходит из строя бытовая техника.Нарушителям грозит штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.О фактах самовольного подключения к коммуникациям можно сообщить по телефону: 8 (4922) 77-30-00 с 8 до 20 часов или по электронной почте .