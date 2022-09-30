Администрация Владимирской области рассказала о том, как объявление частичной мобилизации в стране сказалось на заключении браков в регионе. По данным отделам ЗАГС, в сентябре в них

Администрация Владимирской области рассказала о том, как объявление частичной мобилизации в стране сказалось на заключении браков в регионе. По данным отделам ЗАГС, в сентябре в них поступило более 1200 заявлений о бракосочетании, что в два раза больше, чем в августе. 131 пара зарегистрировала брак с сокращением срока. «При наличии уважительных причин руководитель органа ЗАГС может