Итак, первая декада ноября 2004 года. Выборы в США прошли, голоса посчитаны, и выяснилось, что они поделились ровнехонько пополам, с точностью до одного голоса. Чтобы выявить наконец победителя, решили провести какой-нибудь конкурс. Долго спорили, наконец решили вот что:
Буш и Керри вместе едут на Аляску, и там три дня занимаются подледной рыбалкой. Кто больше наловит - то и президент США на следующие четыре года.
Первый день. Керри поймал 10 рыб, Буш - ни одной.
Второй день. Керри поймал 15 рыб, Буш - ни одной!
Естественно, Буш нервничает, вызывает Дика Чейни (вице-президент) и говорит ему: пойди, разведай, почему так, они наверняка жульничают.
Чейни идет в разведку в стан противника, возвращается возбужденный.
"Джордж, они и вправду нас нагло
еще анекдот!