Власти предупреждают, что возможны перерывы в трансляциях программ первого и второго мультиплексов, а также ряда радиостанций.

В октябре во Владимирской области пройдут плановые отключения телерадиовещания. Об этом предупредил Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр.График отключения объектов:Власти предупреждают, что возможны перерывы в трансляциях программ первого и второго мультиплексов, а также ряда радиостанций.