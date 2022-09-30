Как рассказал Александр Авдеев, сейчас в основном ведётся призыв офицеров.
Во Владимирской области план по мобилизации выполнен на 90%. Как рассказал Александр Авдеев, сейчас в основном ведётся набор офицеров.
«Идёт 10-й день призыва. Я трижды побывал в учебном центре в Коврове. Он принимает резервистов в том числе из других субъектов. Инфраструктура не была предназначена для приёма такого большого личного состава. Помогаем военным наладить работу, подготовить центр к увеличению контингента», - подчеркнул глава региона.
Рекрутам выдаётся обмундирование, но наблюдается дефицит. Сейчас жители и предприниматели региона помогают укопмлектовать войска.
Закупаются:
- постельное и тёплое бельё;
- тапки;
- берцы;
- спальники;
- ветровлагозащитные костюмы;
- тактические перчатки;
- средства личной гигиены и медикаменты;
- тяжёлое обмундирование.