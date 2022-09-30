Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, подводя итоги недели в своем telegram-канале, рассказал о том, что в регионе план по призыву мобилизованных выполнен на 90%. «У нас в регионе план

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев, подводя итоги недели в своем telegram-канале, рассказал о том, что в регионе план по призыву мобилизованных выполнен на 90%. «У нас в регионе план по призыву примерно на 90% выполнен. Сейчас идёт в основном призыв офицерского состава», – написал Авдеев. Кроме того, губернатор рассказал о том, что трижды был в