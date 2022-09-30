Все они вернутся домой.

Во Владимирской области по ошибке мобилизовали 72 человека. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев по итогам поездки в учебный центр.«Возникали случаи некорректного призыва. Объективно разбираемся с каждым. Если в начале недели у нас всего лишь пять ошибочно мобилизованных резервистов, то к концу уже 72», - уточнил глава региона.Власти сообщают, что ошибки связаны с отсутствием достаточных инструкций и актуальной информации о запасниках.«Не все извещали военкоматы об изменениях в своей жизни. Восстанавливаем справедливость, все поступившие обращения будут рассмотрены. Получены разъяснения Минобороны, которые упорядочили процедуру и повысили её прозрачность», - добавил Александр Авдеев.