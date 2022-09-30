Сотрудники ФССП будут дежурить в военкоматах.

Во Владимирской области судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Дело может быть закрыто частично или полностью по просьбе должника, проходящего службу в армии. Заявление можно подать в военкомате. Сотрудники ФССП будут дежурить в комиссариатах для приёмки документов. Кроме личной подачи заявления, с ним могут обратиться родственники. Отправить обращение можно также по электронной почте.Полному приостановлению подлежат все исполнительные производства, за исключением алиментов и случаев возмещения ущерба от преступлений. По ним производится частичное приостановление, кроме взыскания, наложенного на зарплату и иные доходы должника.Контактная информация .Проверить наличие долгов можно в .