Как рассказал Александр Авдеев, сейчас в основном ведётся призыв офицеров.

Во Владимирской области план по мобилизации выполнен на 90%. Как рассказал Александр Авдеев, сейчас в основном ведётся набор офицеров.«Идёт 10-й день призыва. Я трижды побывал в учебном центре в Коврове. Он принимает резервистов в том числе из других субъектов. Инфраструктура не была предназначена для приёма такого большого личного состава. Помогаем военным наладить работу, подготовить центр к увеличению контингента», - подчеркнул глава региона.Рекрутам выдаётся обмундирование, но наблюдается дефицит. Сейчас жители и предприниматели региона помогают укопмлектовать войска.Закупаются:- постельное и тёплое бельё;- тапки;- берцы;- спальники;- ветровлагозащитные костюмы;- тактические перчатки;- средства личной гигиены и медикаменты;- тяжёлое обмундирование.