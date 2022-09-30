Петушинским районным судом Владимирской области вынесено решение по административному делу о...

Петушинским районным судом Владимирской области вынесено решение по административному делу о досрочном прекращении полномочий депутата СНД г. Покров Авакяна А.А.Прокурор Петушинского района обратился в суд с административным иском, в котором просил признать незаконным решение совета народных депутатов г. Покров об отказе в удовлетворении требований, изложенных в представлении прокуратуры Петушинского района; досрочно прекратить полномочия депутата СНД г. Покров Авакяна А.А. в связи с утратой доверия.Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 29 сентября 2022 года административные исковые требования прокурора Петушинского района удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба Петушинского районного суда.Напомним, что, как мы уже рассказывали, руководитель владимирской строительной фирмы "ИМПЭКС" Артур Авакян был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он организовал заключение договоров долевого строительства многоквартирного жилого дома на сумму более 87,5 миллионов рублей, не имея реальной возможности и намерения строить.Ущерб обманутым дольщикам из Юрьевца составил около 90 миллионов рублей.Фото из архива ГТРК "Владимир"