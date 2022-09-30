На территории региона за прошедшие сутки 30 сентября лабораторно подтверждено 485 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 30 сентября лабораторно подтверждено 485 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 24 случая меньше, чем накануне.166 - во Владимире63 — в Ковровском районе38 — в Гусь-Хрустальном районе38 — в Муромском районе19 — в Камешковском районе30 — в Кольчугинском районе15 — в Киржачском районе16 — в Суздальском районе12 — в Вязниковском районе15 — в Радужном9 — в Меленковском районе23 — в Александровском районе13 — в Петушинском районе4 — в Селивановском районе22 — в Юрьев-Польском районе1 — в Судогодском районе1 — в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 170 448 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).