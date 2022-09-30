С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 170448 владимирцев.

Во Владимирской области на 30 сентября выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 166 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 63 - в Ковровском, 13 - в Петушинском, 30 - в Кольчугинском, 23 - в Александровском, 22 - в Юрьев-Польском, 38 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском и Собинском, 15 - в Киржачском, 19 - в Камешковском, 9 - в Меленковском, 12 - в Вязниковском, 16 - в Суздальском и 4 - в Селивановском районах, а также 15 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 170448 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 47022 заболевших во Владимире, 19907 - в Ковровском районе и 18522 - в округе Муром.