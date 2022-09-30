По итогам референдумов на освобожденных территориях президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о намерении республик Донбасса войти в состав РФ. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

По итогам референдумов на освобожденных территориях президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о намерении республик Донбасса войти в состав РФ. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Его слова приводит пресс-служба Госдумы."Президент Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального Конституционного закона "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов", – цитирует Володина .Референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. За вхождение в состав России в ДНР проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР – 98,42%, в Запорожье – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.