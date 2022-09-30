Публика интересуется, кто же подарил радость родительства Максиму Галкину* и Алле Пугачевой?

Публика интересуется, кто же подарил радость родительства Максиму Галкину* и Алле Пугачевой?История любвиАллы Пугачевой и Максима Галкина* поражает верностью и прочностью. Вместе ониуже 20 лет.В 2013 году в звездном браке появились дети — двойняшки Гарри и Лиза. Из-за серьезного возраста АллыБорисовны малыши появились на свет благодаря суррогатной матери. Вот уже почтидесять лет публика гадает — кто же была эта женщина, родившая детей Пугачевой иГалкина*? Предполагается, что наконец-то вскрылась правда.Психолог ВероникаСтепанова опубликовала большой ролик, посвященный Алле Пугачевой. В нем онаразобрала и психологический портрет женщины, и ее отношения с нынешнимсупругом. В искренность союза Вероника не сильно верит и приводит интересныеаргументы. Она считает, что звезды просто играют на публику, скрывая от фанатов истинные желания друг друга."Вот их детки, которыхкакая-то украинская женщина выносила", — рассуждает психолог. После этой фразы эксперт ушла в другую тему и не продолжила мысли о том, кто же эта женщина.Пока ни Максим Галкин*, ни Алла Пугачева не желают раскрывать информацию о рождении своих детей.* Максим Галкинпризнан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.