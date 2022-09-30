30 сентября в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской...

30 сентября в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ней примет участие президент РФ Владимир Путин и парламентарии.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, начало церемонии запланировано на 15:00. Договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы.Напомним, что Президент РФ Владимир Путин подписал указы, в которых говорится о признании Запорожской и Херсонской областей независимыми территориями. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации в пятницу, 30 сентября.Референдумы о вхождении в состав РФ прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в период с 23 по 27 сентября, напоминает ТАСС.