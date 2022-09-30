Решение принял Петушинский районный суд.

Заместителя председателя Совета народных депутатов Покрова Артура Авакяна досрочно лишили мандата. Решение принял Петушинский районный суд.Первоначально освободить депутатское кресло должны были коллеги народного избранника. Прокурор Петушинского района требовал от городского парламента прекратить полномочия вице-спикера в связи с утратой доверия, но депутаты отказались. Прокуратура подала иск в суд. Судья признал незаконным решение об отказе в удовлетворении требований ведомства.Пост зампреда освободится после вступления постановления суда в законную силу.Напомним, что застройщик Артур Авакян находится под стражей. Его обвиняют в мошенничестве со средствами дольщиков при возведении дома в Юрьевце.