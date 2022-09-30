Кольчугинский суд приговорил местного жителя к 6 годам колонии строго режима за продажу наркотиков. Суд постановил, что в феврале 2022 года мужчина с целью наживы через интернет связался с

Кольчугинский суд приговорил местного жителя к 6 годам колонии строго режима за продажу наркотиков. Суд постановил, что в феврале 2022 года мужчина с целью наживы через интернет связался с неизвестным и договорился о сбыте наркотических веществ. В задачу соучастника входила организация тайников с крупными партиями и рассылка информации покупателям о месте их нахождения. Осужденный же