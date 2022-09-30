В Кольчугино вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков
Кольчугинским...
В Кольчугино вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков
Кольчугинским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.
Судом установлено, что в феврале текущего года мужчина через Интернет договорился с неустановленным лицом о незаконном сбыте наркотических средств.
В обязанности куратора входили организация тайников с крупными партиями наркотиков, сообщение потребителям о месте нахождения тайников, распределение доходов.
Осужденному же следовало забирать мелкооптовые партии наркотиков в указанных местах, расфасовывать и устраивать тайники на территории г. Кольчугино.
Действуя в соответствии с достигнутой договорённостью, неизвестный сообщил мужчине о местонахождении тайника с оптовой партией наркотика в районе автодороги А108, откуда его и забрал осужденный. После чего организовал тайник в районе улицы Ульяновской в городе Кольчугино, о чём он сообщил своему сообщнику.
Впоследствии злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Вину в совершенном преступлении осужденный признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии строго режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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