1 октября в Суздале вновь стартует полумарафон «Жемчужина Золотого кольца». В третий раз Суздаль...

1 октября в Суздале вновь стартует полумарафон «Жемчужина Золотого кольца».В третий раз Суздаль станет местом проведения полумарафона «Жемчужина Золотого кольца».Об этом информирует пресс-служба правительства Владимирской области.Участникам забега предложены четыре варианта дистанции – 21,1 км, 10,5 км, 3 км, 0,4 км – для детей, место старта – ГТК «Суздаль».«Маршрут полумарафона проложен через главные достопримечательности, – говорят организаторы. – Каждый участник насладится лёгким рельефом трассы и совершит беговое путешествие по значимым местам города-музея. Во время мероприятия всех бегунов ожидает поддержка на трассе от волонтёров, пункты питания, а после финиша участников соревнований угостят вкусным обедом».К соревнованиям допускаются мужчины и женщины, имеющие соответствующую подготовку и медицинский допуск.Для участников в возрасте 4-17 лет (включительно) требуется оригинал разрешения от родителей на участие в соревновании, заполненный в свободной форме.Программа соревнований:08:00 - 09:00 – выдача стартовых пакетов («Суздаль Арена»);09:30 – старт дистанции 21,1км, эстафеты;09:40 – старт дистанции 10,5 км;09:45 – старт дистанции 400 м;09:55 – закрытие финиша 400 м;10:00 – старт дистанции 3 км;10:30 – закрытие финиша на 3 км;10:45 – награждение победителей и призёров возрастных групп на дистанции 400 м;11:00 – закрытие финиша на 10,5 км;12:00 – закрытие финиша на 21,1 км;12:15 – награждение победителей и призёров абсолютного зачёта и возрастных групп на дистанциях 21,1 км, 10,5 км, 3 км («Суздаль Арена»).Фото: pxfuel.com