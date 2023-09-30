1 октября в Суздале вновь стартует полумарафон «Жемчужина Золотого кольца».
В третий раз Суздаль...
1 октября в Суздале вновь стартует полумарафон «Жемчужина Золотого кольца».
В третий раз Суздаль станет местом проведения полумарафона «Жемчужина Золотого кольца».
Об этом информирует пресс-служба правительства Владимирской области.
Участникам забега предложены четыре варианта дистанции – 21,1 км, 10,5 км, 3 км, 0,4 км – для детей, место старта – ГТК «Суздаль».
«Маршрут полумарафона проложен через главные достопримечательности, – говорят организаторы. – Каждый участник насладится лёгким рельефом трассы и совершит беговое путешествие по значимым местам города-музея. Во время мероприятия всех бегунов ожидает поддержка на трассе от волонтёров, пункты питания, а после финиша участников соревнований угостят вкусным обедом».
К соревнованиям допускаются мужчины и женщины, имеющие соответствующую подготовку и медицинский допуск.
Для участников в возрасте 4-17 лет (включительно) требуется оригинал разрешения от родителей на участие в соревновании, заполненный в свободной форме.
Программа соревнований:
08:00 - 09:00 – выдача стартовых пакетов («Суздаль Арена»);
09:30 – старт дистанции 21,1км, эстафеты;
09:40 – старт дистанции 10,5 км;
09:45 – старт дистанции 400 м;
09:55 – закрытие финиша 400 м;
10:00 – старт дистанции 3 км;
10:30 – закрытие финиша на 3 км;
10:45 – награждение победителей и призёров возрастных групп на дистанции 400 м;
11:00 – закрытие финиша на 10,5 км;
12:00 – закрытие финиша на 21,1 км;
12:15 – награждение победителей и призёров абсолютного зачёта и возрастных групп на дистанциях 21,1 км, 10,5 км, 3 км («Суздаль Арена»).
Фото: pxfuel.com