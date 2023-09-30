13-летняя школьница из Владимира увидела загадочное плато Путорана. А мы продолжаем цикл...

13-летняя школьница из Владимира увидела загадочное плато Путорана.А мы продолжаем цикл публикаций, посвященных теме отдыха в удивительных местах нашей планеты, где главные герои — обычные владимирцы.13-летняя Эмилия Тюленева из Владимира этим летом открыла для себя Енисей и плато Путорана. Семиклассница из Гимназии №3 давно мечтала побывать в этих неизведанных краях. Ведь именно здесь 252 миллиона лет назад, когда динозавров еще не существовало, случилось извержение огромного супервулкана. Говорят, что базальтовая лава образовала плато с плоскими горными вершинами и глубокими ущельями. Сейчас оно называется Путорана, и занимает площадь 250 000 км².До сих пор немногие бывали там. Плато открыли в 1844 году, но исследовать стали только в советское время. Оно до сих пор плохо изучено — все из-за труднодоступности и суровой погоды.Плато Путорана — крупнейший монолитный горный массив Российской Арктики. Он расположен на северо-западе Среднесибирского плоскогорья, граничит с полуостровом Таймыр и находится севернее полярного круга.Это интересно!Путорана часто сравнивают с затерянным миром. Рельеф плато состоит из каньонов и гор без вершин — похожие обнаружены лишь на Марсе.В описаниях туров на плато Путорана часто встречаются слова — «загадочное» и «затерянное». И это действительно так. По данным туристических агентств, обычно эту неисследованную землю посещают не более 2 000 человек в год. Всё дело в труднодоступности и высокой цене на подобные путешествия. Но что делать, если для кого-то это… мечта? Конечно же — реализовывать свои желания, несмотря ни на что.Круизная экспедиция по ЕнисеюЭмилия Тюленева поделилась личными впечатлениями от путешествия и того, что смогла увидеть своими глазами.- Признаюсь, увлечений у меня очень много. Я занимаюсь плаванием, спортивной гимнастикой и бальными танцами, но больше всего люблю путешествовать вместе со своей семьей. Я посетила уже более 25 стран. Но последние два года мы активно путешествуем по нашей родной земле. И удивительно, но Россия производит на меняя более сильные впечатления, чем то, что я видела ранее. Больше всего меня потрясли виды Енисея, которыми я хотела бы с вами поделиться.- В конце июня этого года наша семья отправилась в круизную экспедицию по одной из самых полноводных рек России — по Енисею. За две недели мы преодолели путь из Норильска в Красноярск (более 2 000 км) и пересекли нашу страну с севера на юг. Интересно то, что Енисей делит территорию России примерно на две равные части, и мне удалось увидеть разнообразные природные зоны: степь, лесостепь, тайгу, лесотундру и тундру.Фото из личного архива Эмилии ТюленевойПлато Путорана: дико и красиво...13-летняя Эмилия Тюленева не сдерживает своих эмоций от увиденного:- Больше всего меня впечатлили полярный день и Плато Путорана! К экспедиции мы готовились очень тщательно, пришлось брать и пуховики, и купальники, так как на севере ещё лежал снег и было около 0 градусов, а на юге стояла жаркая погода (доходило до 30 градусов). И это так необычно!- Летом здесь очень много комаров, они огромные и голодные. Нам даже выдавали специальные костюмы с масками для защиты. Так что, если соберётесь в Сибирь, берите с собой мощные защитные средства.- Самое яркое впечатление на меня произвела вертолетная заброска на одно из труднодоступных мест - Плато Путорана. Эта суровая земля славится своими водопадами, озерами, живописными склонами и на языке эвенков звучит, как «страна озер с крутыми берегами». По размеру это плато сопоставимо с Британскими островами. Местная флора и фауна в течении последних 15 тысяч лет была естественным образом ограждена от других районов, поэтому здесь сохранено много эндемиков.Это интересно!На Путоране примерно 22 000 озёр, которые занимают 1/10 рельефа плато. Таких длинных и глубоких - нет больше нигде в мире. Здесь же находится озеро Виви, которое в 1992 определили как географический центр России — точку, равноудаленную от всех границ. Ученые до сих пор не знают, сколько составляет его глубина.Кстати, семья Тюленевых предупреждает тех, кто также захочет побывать в этих диких местах, - сотовой связи на плато Путорана нет. Пообщаться с внешним миром можно только по спутниковому телефону. Поэтому во время путешествия свой смартфон можно смело перевести в авиарежим «за ненадобностью».Семья путешественников из Владимира признаётся, что поначалу в такой изоляции находиться непривычно, но буря эмоций и впечатлений тут же заставляют об этом забыть. Да и информационный «детокс» бывает полезен в современное время.Когда лучше ехать на плато Путорана?На плато 8 месяцев лютует зима с температурой до – 40 градусов. Снег и лед на озерах исчезают только в июне, поэтому приезжать лучше с начала лета по сентябрь. В это время оттаивает снег, подсыхает грязь и устанавливается более комфортная температура.Ермаково, «мёртвая дорога» и Музей вечной мерзлоты- Ещё одним запоминающимся местом, которое мы посетили в рамках экспедиции, был поселок Ермаково, - продолжает свой рассказ Эмилия Тюленева. - Он известен, как центр 503-й стройки ГУЛАГа. Те заброшенные постройки и жутковатые рассказы местного егеря дяди Саши произвели на меня сильнейшие впечатления! Я узнала о том, какую жизнь вели заключенные, строящие железную дорогу вдоль северного полярного круга.Ермаково - старый казачий «станок» на берегу Енисея с началом строительства железной дороги «Салехард - Игарка» превратился в крупный посёлок. К 1953 году здесь проживало около 15 000 «вольных» и 10 тысяч заключенных, размещённых в 3-х крупных лагерных зонах.В Ермаково собирались построить паромную железнодорожную переправу через Енисей, а в более отдалённом будущем - пятикилометровый мост. Начиная с 1949 года, посёлок успел обзавестись Домом культуры, больницей, несколькими школами, детскими садами и пр. Но, увы (или к счастью), в 1953-54 годах пришло решение о «консервации» проекта. Теперь недостроенную железную дорогу называют «мёртвой».- Еще одним интересном местом на пути был город Игарка, - рассказывает Эмилия Тюленева. - В котором находится единственный в мире Музей Вечной мерзлоты. Он создан на базе мерзлотной станции и находится в шахте под землей. Оттуда я узнала, что 65% территории России - это как раз та самая вечная мерзлота, где температура практически всегда равна 4 градусам мороза. Кстати, в музее можно сыграть самую настоящую ледяную свадьбу!Эмилия рекомендует обязательно заглянуть в это уникальное место. Сейчас в подземелье музея можно увидеть образцы льдов, встречающихся в природе, захоронение деревьев, возрастом около 40 тысяч лет, и даже кости взрослого мамонта, которые в целости сохранились в замёрзшем грунте.Удивительное приключение заставило гимназистку из Владимира посмотреть на мир и нашу страну совершенно с другого ракурса:- С недавних пор я поняла, как красива и первобытна Россия! Мне доставляет огромное удовольствие путешествовать по ней. И теперь мечтаю увидеть горный Алтай и Камчатку. Я очень рада, что сейчас внутренний туризм активно развивается, люди оценили уникальность природы и необъятные просторы нашей Родины.Фото из личного архива Эмилии ТюленевойО путешествиях с детьми к «центру Земли»Мама 13-летней Эмилии - Инесса Кобец рекомендует владимирским семьям как можно больше путешествовать с детьми. Это не только расширяет кругозор школьников, но и сплачивает, уверена она:- Путешествия к «центру Земли» (и не только) развивают наших детей не «по учебникам» или «по картинкам» в интернете, а в реальности, показывают все грани жизни людей. Например, в том же Заполярном круге местное население не живет, а выживает… Продукты завозят им или вертолетами, или по Енисею в летний период времени. Цены на них просто космос! А дети не знают - что такое клубника. Видя, как тяжело выживать в других условиях, Эмилия более бережно стала относиться к тем «благам цивилизации», что у неё есть. Да и про экологию она сейчас рассуждает уже с других позиций. И это всё благодаря путешествиям. Например, у нас в экспедиции были два лектора: один рассказывал про экологию, а другой про нравы и традиции коренных жителей Севера. Эмилия занимала места в первых рядах и с удовольствием посещала образовательные встречи. Для нас путешествие - это возможность увидеть ранее невиданные места, познакомиться с культурой местных людей, пообщаться с ними. В такие круизные экспедиции обязательно нужно брать детей, показывать им всё разнообразие нашего мира. Нам кажется, что именно такие поездки укрепляют семью и оставляют самые теплые воспоминания.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото и видео: из личного архива семьи ТюленевыхЧитайте также:Путешественница из Владимирской области увидела самые большие ледники России:https://vladtv.ru/society/146463/Путешественница из Владимира рассказала об удивительном Кольском полуострове, Териберке и «драконьем» пляже:https://vladtv.ru/society/144400/