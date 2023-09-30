Начать отправку призывников к месту их службы планируется в середине октября
1300 жителей Владимирской области отправятся проходить срочную службу в октябре-декабре 2023 года. Об этом сообщает правительство региона.
Призывная кампания будет проходить по тем же стандартам, что и раньше. Начать отправлять призывников к месту их службы планируется в середине октября.
В правительстве подчеркнули, что молодые люди проходят срочную службу только на территории РФ, и никакой связи между ней и отправкой на СВО нет.
Ранее мы писали, что на воинскую службу по контракту отправились 28 владимирских мужчин.