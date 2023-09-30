Волочкова давно известна поклонникам своим странным подходом к рациону. Теперь балерина переплюнула саму себя.

Волочкова давно известна поклонникам своим странным подходом к рациону. Теперь балерина переплюнула саму себя.Балетное прошлое звезды существенно влияет на ее настоящее. В годы активной профессиональной карьеры юной звезде необходимо было держать себя в стройном теле.Вот уже много лет Волочкова придерживает экстремальной диеты — питается мизерными порциями еды, состоящей из овощей и острого супа с яйцом. Недавно Анастасии удалось переплюнуть саму себя.Знаменитость разместила в соцсетях снимок, на котором позировала перед зеркалом в желтом наряде. Волочкова призналась, что ей нравится ее стройная фигура. Волочкова сообщила, что в ее форме нет секрета."Все просто. Много физическойнагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив", — написала она.Стоит отметить, что далеко не все пользователи Сети оценили вид и советы балерины. Изнуряющая диета не на шутку встревожила россиян.Поклонники отметили, что с каждым днем Анастасия становится всеближе к мумии. Россияне призвали приму Большого театра не пропагандировать подобные манипуляции с организмом. По их мнению, у этого могут быть серьезные последствия.