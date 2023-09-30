Когда во Владимирской области похолодает и пойдет первый снег? Как сообщают специалисты...

Когда во Владимирской области похолодает и пойдет первый снег?Как сообщают специалисты Гидрометцентра России, обширный азорский антициклон ослабевает и смещается в юго-восточном направлении.Во Владимирской области (и у наших соседей — в Московской области) пока удерживается теплая погода, преимущественно без осадков, но с туманами.Во Владимире (и по области) 1 октября (в воскресенье) днём ожидается до +16-18°C, местами — дожди. Ночью же столбики термометров опустятся до +5-8 °C.Атмосферное давление - 744 мм рт столба. Ветер - северо-западный, до 3 метров в секунду.У наших других соседей (в Нижегородской области) с 30 сентября на 1 октября уже ожидаются заморозки до -4 °C, предупреждают специалисты Гидрометцентра.Что касается Владимирской области, то первый снег в Центральной России может выпасть «на стыке первой и второй декады октября», сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, температура воздуха в эти дни будет ниже климатической нормы.Синоптик также отметил, что октябрь при этом будет на 0,5-1 градус теплее климатической нормы, но по сравнению с сентябрем - намного холоднее. Владимирцы это ощутят уже на следующей неделе (со 2 октября 2023 года). 4 и 5 октября в регионе ночью ожидается похолодание до +2...+4°C.На заметку!Сентябрь 2023 года в Центральной России может официально стать самым теплым за последние 50 лет.Народный прогноз погоды и народные приметы:«Если к 1 октября большинство деревьев «сбросило» свои листья, это может говорить о том, что осень будет короткой, и скоро настанет холод»;«Если 1 октября наблюдается массовый перелет журавлей на юг, то следует ожидать ранних заморозков»;«Если 1 октября в доме становится заметно больше пауков, то это предвестник приближающихся морозов».Фото: pxfuel.com