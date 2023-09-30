Красавицы из Владимирской области вошли в топ-5 на международном конкурсе «Миссис Плэнет...

Красавицы из Владимирской области вошли в топ-5 на международном конкурсе «Миссис Плэнет Евразия».Этой осенью в Крыму вновь прошел Международный конкурс красоты, материнства и милосердия «Миссис Плэнет Евразия». Владимирскую область на нём представляли сразу 4 красавицы из Мурома, Судогды, Владимира и Коврова. Правда, две участницы из нашего региона боролись за заветные короны и титулы, а другие — за номинации в премии. Но обо всём расскажем по порядку.Конкурс красоты, материнства и милосердия «Миссис Плэнет Евразия» проходил с 17 по 24 сентября в Крыму. В нем приняли участие женщины из Индии, Испании, Казахстана и России.Яна Бирюкова из Владимира («Миссис Владимирская земля-2023», Миссис Grand fashion queen Russia 2023, мама 2 детей) стала Миссис Planet Eurasia Continent 2023.А Светлана Лапшина из Мурома завоевала титул Миссис Planet Russia Classic 2023. Кстати, она уже была финалисткой конкурса «Миссис Владимирская земля 2022». И, к слову, является мамой троих детей.На фото: Светлана Лапшина и Яна БирюковаНа фото: Яна Бирюкова, Виктория Селеметова и Светлана Лапшина.Обе красавицы завоевали 1-е места в своих категориях, а гран при конкурса получила девушка из Индии.Оценивались не только красота участниц, но и их социальная деятельность. Например, в заданиях для конкурсанток входила защита благотворительного проекта, который молодые женщины реализуют в своих родных городах. А участницы премии рассказывали о своих бизнес-проектах.А также красавицы из Владимирской области участвовали в региональной благотворительной акции от Республики Крым — «Белый цветок». Девушки заранее подготовили лоты для продажи. Неравнодушные жители и гости Судака могли приобрести за пожертвования сувениры.Все вырученные средства будут переданы на строительство Крымского детского хосписа и на проведение акции «Срочный билет» благотворительному фонду. Конкурсантки в белоснежных нарядах стали символом милосердия. Планируется и дальше развивать это движение (и акцию) в регионах по всей России.На фото: Виктория СелеметоваЧто касается проектов, то Виктория Селеметова из Коврова (Мисс Хрустальная корона России 2018, основатель студии красоты и модельного агентства, директор областных конкурсов красоты под брендом «Владимирская Земля») получила номинацию за лучший Fashion проект.А Марина Лукьянова из Судогды (Миссис Владимирская земля 2022, 4 вице-миссис World Russia 2022, Миссис Europe Top-10 2022, мама 2 детей) победила в номинации лучший Beauty проект.Вот что сама рассказывает Виктория Селеметова о поездке в Крым и конкурсе:- Подготовка началась еще весной, когда Яна выиграла конкурс в Сочи и стала «Grand fashion queen Russia 2023». После этого нас пригласили на международный конкурс в Крым. А также на этот конкурс поехала Светлана Лапшина, финалистка конкурса «Миссис Владимирская земля 2022» из города Муром. В рамках мероприятия была премия для успешных женщин, в которой участвовали я и Марина Лукьянова. Поэтому на всех фотографиях с конкурса мы вчетвером. У нас получилась настоящая команда от Владимирской области!- Светлана выиграла 1 место в категории «классик» (40+), а Яна стала «Миссис Planet Eurasia Continent 2023» среди девушек моложе. Готовились мы к данному конкурсу на самом деле очень долго. Привезли в Крым с собой много костюмов: национальные, для акции «Белый цветок», для вечернего выхода, для официальных мероприятий и морской прогулки на галере. А также позаботились о сувенирах для детских домов и официальных лиц. Мы готовили презентации о благотворительности и бизнесе, защищали свои проекты. И в целом - результатом очень довольны!- Отмечу насыщенную программу конкурса и совместную работу с Денисом Жигальским — успешным хореографом, работающим с звездами шоу бизнеса, олимпийских играх и чемпионате мира по футболу. И финал был просто грандиозный! Приятно находиться на уникальной площадке в Судаке. С нами ездили мужья Светланы и Яны. Удалось не только поучаствовать, но и отдохнуть. Мы плотно общались с делегацией из Индии. И для каждой участницы это было грандиозное и масштабное событие.Марина Лукьянова отмечает, что атмосфера на конкурсе была ещё и очень душевная:- Работа в команде с профессионалами своего дела всегда доставляет удовольствие и массу положительных эмоций. Очередной раз убеждаюсь, что подобные мероприятия необходимы для замужних женщин, ведь это прекрасный праздник для нас и наших семей, - рассказывает Марина. - Здесь мы получаем возможность стать лучшей версией себя, приобретая еще больше уверенности, женственности и красоты. Видели бы вы восхищенные взгляды наших мужей, которые каждый день помогали в подготовке и репетициях! Команда от Владимирской области была самой сильной, сплоченной и душевной.Уверены, что это не последние победы жительниц Владимирской области в международных конкурсах. Достойно представив регион и продемонстрировал свои проекты, наши девушки ещё раз доказали, что «красота спасёт мир». И как когда-то сказал писатель Фредерик Бегбедер: «Я заметил: чем одареннее люди, тем они симпатичнее. Это правило без исключений...»Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото предоставлены Викторией Селеметовой