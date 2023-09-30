Заселение отменно на 65,5% обследованной площади.

Во Владимирской области на полях начались осенние обследования по выявлению мышевидных грызунов. Как отмечают в региональном филиале Россельхозцентра, эти вредители активизируются с окончанием уборочных работ на полях.Мыши едят остатки зерна и разных сельхозкультур. Если их популяцию не контролировать, они могут нанести серьезный ущерб посевам зерновых и злаковых культур.На сегодняшний день обследования проведены на территориях Александровского, Камешковского, Ковровского, Меленковского, Селивановского, Суздальского и Юрьев-Польского районов. Заселение отменно на 65,5% обследованной площади.Окончательный итог обследований подведут в ноябре.