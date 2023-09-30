Народные приметы на 1 октября. Почему в день Арины-шиповницы нельзя приглашать домой гостей? В...

Народные приметы на 1 октября. Почему в день Арины-шиповницы нельзя приглашать домой гостей?В народе октябрь называли по-разному, но раньше самым популярным было – «грязник». Из-за частых осадков на улицах деревень образовывались слякоть и большие лужи. Естественно — вокруг наблюдалась грязь.А также в это время начинает подниматься сильный ветер. Именно поэтому месяц ещё называли «круговертом».Первого октября праздновался день Арины. В это время внимательно следили за птицами: если они не торопились улетать, то считали - зима будет поздней.Первый день октября в народе традиционно считался и днем сбора шиповника. Делали заготовки на зиму, сушили ягоды или закрывали в банки.Что рекомендуется делать 1 октября?1. Раньше шиповник собирали в небольшие корзины, после чего сушили. При сборе плоды сортировали. Они не должны содержать листьев, грязных, незрелых и испорченных плодов. Для сушки и длительного хранения выбирали немного недозревшие, твердые и крупные ягоды, с блестящей поверхностью. В народе считали, что отвары из шиповника можно пить без ограничения всю зиму.2. Верующие люди в день святой Ирины шли в церковь, молились о благополучие, здоровье и семейном согласии. В этот день следует творить добрые дела, не стоит хвалиться перед другими своими успехами.Что нельзя делать 1 октября?1. В этот день нельзя приглашать гостей к себе в дом, иначе всё закончится ссорой и серьёзным разладом в семье.Исключение — заготовка капусты, которую рубили в первые дни октября на «девичниках».2. В день Арины запрещалось оставлять детей без присмотра. Наши предки верили, что, оставшиеся беззащитными, дети могут подвергнуться нападению темных сил, а после этого начнут часто болеть.3. Нельзя в этот день ссориться и выяснять отношения – конфликт может затянуться надолго.Народные приметы на 1 октября:«Если листья на березе пожелтели, но остаются на ветвях – предстоит тёплая зима»;«Восточный ветер подул – сухая погода продержится ещё несколько дней»;«Журавли полетели в теплые края – в конце октября ждите заморозки»;«Погода на Арину-Шиповницу указывает, каким будет Дарьин день - 1 апреля».Фото: pxfuel.com