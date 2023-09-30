Игорь Николаев сокращает рабочую нагрузку после операции. Для этого артисту пришлось сильно повысить стоимость своих выступлений.

Игорь Николаев сокращает рабочую нагрузку после операции. Для этого артисту пришлось сильно повысить стоимость своих выступлений.Игорь Николаев, после прохождения операции на сердце, принял решение внести изменения в свой рабочий график и повысить гонорары за выступления. Этот шаг связан с его здоровьем и стремлением беречь себя. Певец намерен сократить количество выступлений и выбирать лишь самые высокооплачиваемые предложения.Анонимный знакомый артиста рассказал, что Николаев планирует ограничиться двумя или тремя концертами в месяц, а гонорар за выступление должен составлять не менее четырех миллионов рублей. Стоит отметить, что эта сумма соответствует стоимости однокомнатной квартиры, к примеру, в Санкт-Петербурге. Приоритетными для него станут мероприятия, проходящие недалеко от Москвы, и заказчики, готовые готовые предложить наибольшую сумму за его выступление.15 сентября Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем, что вынудило его отменить все запланированные корпоративные мероприятия до конца ноября. Концерты в США также не состоялись.Музыкант перенес ряд серьезных заболеваний в течение последних нескольких лет. В начале 2021 года у него случился инфаркт, и ему была сделана операция по установке стентов в артериях сердца. А еще до этого, в 2020 году, он переболел COVID-19 и очень долго восстанавливал силы в домашних условиях.Поклонники и коллеги артиста выразили свою поддержку и пожелали ему скорейшего выздоровления. Отар Кушанашвили обратился к публике с просьбой молиться за Николаева. Мысли и надежды многих сейчас направлены на скорейшее выздоровление кумира.