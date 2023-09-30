Людмила Поргина поделилась своим крайне отрицательным мнением о постановках режиссера Константина Богомолова, считая их полным безобразием. В беседе со СМИ она поведала о своем негодовании.

Людмила Поргина поделилась своим крайне отрицательным мнением о постановках режиссера Константина Богомолова, считая их "полным безобразием". В беседе со СМИ она поведала о своем негодовании.Актриса выразила свое недовольство в отношении спектакля "Борис Годунов" в театре "Ленком". По ее мнению, подобное – неприемлемо. Артистка обвинила постановщиков в мещанстве и хамстве и помимо этого отметила, что в зале почти отсутствовала публика.Негативный отзыв Поргина оставила и о спектакле "Иван Васильевич" в театре Миронова. Это детище режиссера она также охарактеризовала как "безобразие", заявив, что никакой интеллектуальной ценности оно в себе не несет.Актриса призналась, что находится в шоке от работ режиссера Богомолова и напомнила, что в театре на Малой Бронной, где он получил возможность работать, в прошлом трудились настоящие гении. По мнению Поргиной, целью театра должно быть одухотворение человеческой души, а спектакли Богомолова этому никак не способствуют.Недавно Александр Лазарев-младший также высказал недовольство работами Богомолова. По его мнению постановщик специально старается оскорбить как своих коллег, так и поклонников театра. Актер припомнил случаи некорректного поведения Богомолова в отношении сотрудников театра – в частности, историю, когда одну из артисток вынудили обнажиться на сцене. Он заявил, что подход Богомолова не соответствует классическому духу профессии.