Редкие морские птицы замечены на водоёме Владимирской области.
Видео поделились в сообществе...
Редкие морские птицы замечены на водоёме Владимирской области.
Видео поделились в сообществе ВКонтакте "Береги природу".
В кадре - бакланы. Эти птицы-рыболовы умеют нырять на глубину до 15 метров и махать крыльями не только в полёте, но и под водой (так могут только пингвины).
В кадре, скорее всего, семейная парочка.
Бакланы моногамны: находят спутника раз и навсегда, а ещё - они заботливые родители: насиживают кладку по очереди.