Редкие морские птицы замечены на водоёме Владимирской области. Видео поделились в сообществе...

Редкие морские птицы замечены на водоёме Владимирской области.Видео поделились в сообществе ВКонтакте "Береги природу".В кадре - бакланы. Эти птицы-рыболовы умеют нырять на глубину до 15 метров и махать крыльями не только в полёте, но и под водой (так могут только пингвины).В кадре, скорее всего, семейная парочка.Бакланы моногамны: находят спутника раз и навсегда, а ещё - они заботливые родители: насиживают кладку по очереди.