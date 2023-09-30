Животных заметил водитель, проезжающий по сельской местности рядом с лесом. Он успел снять на видео, как лоси переходили через автодорогу. Кадрами поделилась пресс-служба Госохотинспекции в

Животных заметил водитель, проезжающий по сельской местности рядом с лесом. Он успел снять на видео, как лоси переходили через автодорогу. Кадрами поделилась пресс-служба Госохотинспекции в сообществе во «ВКонтакте». Сначала дорогу перешла лосиха. Ребенок же немного побаивался, но потом набрался смелости и побежал за мамой. Внимательная лосиха какое-то время смотрела на пропускающую их машину, а потом