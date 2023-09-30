В Кольчугино началось строительство новой детской поликлиники. Новое 3-этажное здание поликлиники...

В Кольчугино началось строительство новой детской поликлиники.Новое 3-этажное здание поликлиники возведут в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Стоимость контракта – около 480 млн рублей. Подрядчику предстоит провести подготовку проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий, проведение госэкспертизы, выполнение работ по строительству и пр.В данный момент на территории будущей поликлиники ведутся подготовительные работы.В медицинском учреждении будут обслуживать более 9 000 юных жителей города Кольчугино и Кольчугинского района.Уточняется, что в данный момент приём маленьких пациентов ведётся в поликлинике, расположенной на первом этаже жилого дома.Завершение строительства новой детской поликлиники запланировано на 2024 год.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области