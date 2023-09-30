В Муроме еще одна многодетная семья столкнулась с проблемой строительства дома на участке без...

В Муроме еще одна многодетная семья столкнулась с проблемой строительства дома на участке без инфраструктуры.И снова проблема, о которой мы уже много раз сообщали. Семьям продолжают выделяться участки для строительства без подъездной дороги к земле, а также жизненно необходимой инфраструктуры. Многодетные вынужденные обращаться за помощью в прокуратуру.Таким образом установлено, что администрацией городского округа многодетной семье в городе Муроме был предоставлен земельный участок, который не обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой.Как уточняют в региональной прокуратуре: «… к нему не подведены газопровод, сети водоснабжения и водоотведения, отсутствует подъездная дорога. В результате бездействия органов местного самоуправления создаются препятствия к использованию предоставленного участка по назначению».То есть в данный момент у многодетной семьи нет возможности построить собственное жильё, а также подключить его к инженерно-техническим сетям.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области поясняют, что по результатам проверки в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию округа обязанности обеспечить земельный участок необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.А пока многодетная семья из Мурома продолжает удивляться законам, которые работают лишь «наполовину».Читайте также:Во Владимирской области продолжаются проверки предоставления земельных участков для многодетных семей:https://vladtv.ru/society/147783/Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законах:https://vladtv.ru/society/141454/Во Владимирской области только после вмешательства прокуратуры Александрова 9 многодетным семьям выделили земельные участки:https://vladtv.ru/society/146971/