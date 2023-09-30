Водителя из салона авто вынимали спасатели.

В ночь на 30 сентября в Собинском районе близ деревни Ягодное с дороги в кювет опрокинулся автомобиль, сообщает управление МЧС по Владимирской области.Инцидент произошел во втором часу ночи. На место выезжали спасатели, медики, ГИБДД. Автомобиль получил повреждения, водителя спасателям пришлось деблокировать с помощью спецоборудования.«Всего к ликвидации последствий ДТП принимало участие девять человек, три единицы техники, в том числе от МЧС России четыре человека, одна единица техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.