Ночью 30 сентября в Собинском районе около деревни Ягодное перевернулось авто. Спасатели получили сообщение о ДТП в 1:26, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. На помощь

Ночью 30 сентября в Собинском районе около деревни Ягодное перевернулось авто. Спасатели получили сообщение о ДТП в 1:26, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. На помощь отправились 9 человек, в том числе 4 спасателя от МЧС России. На место уже выехали подразделения МЧС, скорая, ГИБДД. Спасатели достали пострадавшего из авто. Прокомментируйте новость у нас