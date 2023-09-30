В Вязниках администрация города около 7 лет не могла расселить жильцов аварийного дома. Старое...

В Вязниках администрация города около 7 лет не могла расселить жильцов аварийного дома.Старое здание было запланировано снести. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что многоквартирный жилой дом № 3 на улице Клубной мкр. Нововязники в городе Вязники ещё в 2016 году признан аварийным.Срок отселения жильцов был установлен «до 1 августа 2022 года».«Несмотря на то, что указанный срок истёк, администрацией района действенных мер, направленных на расселение жильцов названного дома, не принято. Проживание в аварийном доме создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, их имуществу...» - поясняют в региональной пресс-службе.По результатам проверки в Вязниковский городской суд было направлено исковое заявление об отселении жильцов аварийного дома.Уточняется, что требования удовлетворены. Теперь исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: pxfuel.com