В Вязниках появится новое благоустроенное пространство в рамках проекта Город героев. Напомним,...

В Вязниках появится новое благоустроенное пространство в рамках проекта "Город героев".Напомним, проект благоустройства "Город героев. По пути славы вязниковцев" одержал победу на всероссийском конкурсе, который с 2018 года проводится по поручению Президента России в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".По задумке архитекторов, идея предусматривает развитие пространств вдоль улицы Большой Московской с сохранением идентичности и символизма территории.Обновлённое пространство будет включать Аллею Боевой славы с памятниками, зону отдыха и информационными стендами, площадь с бюстом космонавта Валерия Кубасова, скверы с площадками для детского и взрослого отдыха.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, на одном из объектов проведены подготовительные работы: опилены и убраны дикорастущие кустарники, старые деревья.Уложена брусчатка тротуара вдоль Большой Московской и частично – вдоль улицы Комсомольской. Он приведёт к фонтану (площадь 10х10 метров).Главный архитектор Вязниковского района Ксения Горожанова рассказала, что запланировано дополнительное озеленение территории: «В новой точке притяжения будут высажены декоративные деревья, появится аккуратный газон».Ещё один этап проекта – модернизация Аллеи Боевой славы. Сообщается, что часть запланированных работ уже выполнена: выложена брусчатка, смонтированы сети под видеонаблюдение, проложена электропроводка для подсветки звёзд с фамилиями уроженцев Вязниковской земли – Героев Советского Союза.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области