Владимирцы смогут получать удвоенный налоговый вычет за обучение детей в вузе уже с 2024...

Владимирцы смогут получать удвоенный налоговый вычет за обучение детей в вузе уже с 2024 года.Председатель Комитета по социальной политике Инна Святенко заявила, что в ходе осенней сессии Совет Федерации увеличит вдвое налоговые выплаты за обучение ребенка. Об этом сообщает «Парламентская газета».Будет увеличен предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц в два раза, цитируем: «… на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей (сейчас это 50 тысяч), таким образом, максимальная сумма, которую можно будет вернуть в качестве налогового вычета, составит 14 300 рублей».А также стало известно, что будет увеличен предельный размер социального вычета на:собственное обучение,приобретение медикаментов,негосударственное пенсионное обеспечение,добровольное пенсионное страхование — до 150 тысяч (сейчас это 120 тысяч).Все эти нововведения будут доступны жителям Владимирской области, исходя из официальной информации, уже в следующем — 2024 году.Фото: pxfuel.com