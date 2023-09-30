Во Владимире стартует проект «Живые уроки» в Музее природы. Кто такие геологи? И чем они...

Во Владимире стартует проект «Живые уроки» в Музее природы.Кто такие геологи? И чем они занимаются? Почему эта профессия считается наиболее подходящей для настоящих романтиков и путешественников?Геологии будет посвящена целая серия мероприятий для детей под названием «Диалог с геологом» в рамках проекта «Живые уроки в музее».Это совместное начинание Музея природы и ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского».«Еще совсем недавно коллеги из института принесли в дар музею очень ценную коллекцию горных пород и минералов, и вот теперь наше сотрудничество продолжится в новом формате, на волонтерской основе...» - сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Весь год по субботам 1 раз в месяц из Москвы во Владимир будут приезжать специалисты и проводить для детей увлекательные лекции и практические занятия на базе Музея природы совершенно бесплатно.1-ый урок на тему «Что такое геология? От большого взрыва до наших дней» стартует уже 30 сентября в 12:30.Его проведет Екатерина Орлова, специалист ФГБУ «ВИМС» им. Н.М. Федоровского. Она расскажет ребятам об истории этой интересной науки и ее значении, о строении и возрасте Земли, о геохронологической шкале, о формирование континентов и горных пород.Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника