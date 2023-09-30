Он скончался в результате продолжительной болезни.

28 сентября во Владимире ушел из жизни профессор кафедры вычислительной техники и систем управления, старший научный сотрудник ВлГУ Владимир Ланцов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.«Владимир Николаевич останется в нашей памяти как выдающийся педагог и исследователь, интеллигентный и тактичный человек, который вдохновлял многих... Кафедра, институт и университет понесли тяжелую утрату», - пишут на сайте ВлГУВладимир Ланов был ученым-практиком, педагогом. С начала 2000-х в разные периоды занимал должность проректора по информационным технологиям, проректора по научной работе, заведовал кафедрой вычислительной техники.Известно, что ученый скончался после продолжительной болезни.