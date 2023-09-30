Во Владимире внедряют программу помощи пожилым людям «Социальный мастер». В нашем регионе внедряют...

Во Владимире внедряют программу помощи пожилым людям «Социальный мастер».В нашем регионе внедряют инновационную технологию помощи пожилым людям «Социальный мастер», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Теперь, благодаря нововведению, пожилые люди могут получить бесплатную помощь в решении бытовых вопросов у себя дома.Новая практика апробируется Владимирским комплексным центром социального обслуживания населения около месяца. И в данный момент очень востребована.«Я думала, что у моей инвалидной коляски откручиваются колеса, потому что на ней стало проблематично передвигаться. Пришел социальный мастер Василий, успокоил меня. Оказалось, что причин для беспокойства нет, всего лишь ослабли тормоза», - рассказывает инвалид I группы Юлия Федоровна пресс-службе регионального Правительства.Важно:Воспользоваться помощью социального мастера могут те, кто находится на социальном обслуживании во Владимирском комплексном центре.Инициатива направлена на повышение качества жизни пожилых граждан и инвалидов. Это одна из ключевых задач федерального проекта «Старшее поколение».А также уточняется, что инновационная технология «Социальный мастер» заработал во Владимире во взаимодействии с благотворительным фондом помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость».Фото: pxfuel.com