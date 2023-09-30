Их нашли в сосисках «Сливушки», которые выпускает предприятие «Стародворские колбасы». «Известия» сообщили, что в их распоряжении есть документ с предостережением заводу от Генпрокуратуры

Их нашли в сосисках «Сливушки», которые выпускает предприятие «Стародворские колбасы». «Известия» сообщили, что в их распоряжении есть документ с предостережением заводу от Генпрокуратуры РФ. Главная проблема по мнению зампреда общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова состоит в запрете на проверки. Это значит, что на завод может поступать не только некачественное сырье, но и в саму