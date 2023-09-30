Во Владимирской области встречают День пожилых людей. В России его отмечают с 1992 года,...

Во Владимирской области встречают "День пожилых людей".В России его отмечают с 1992 года, праздник призван привлечь внимание общества к проблемам и желаниям старшего поколенияВо Владимире, в Доме Дружбы состоялось торжественное собрание. Чествовали пенсионеров - активистов ветеранских организаций. Все люди в зале на личном примере доказывают, что возраст- всего лишь цифра в паспорте. В свои годы они продолжают трудится на благо общества и развивают патриотизм в молодом поколении. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова отдельно отметила опыт и знания пожилых граждан, их заслуги во всех сферах жизни регионаОльга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Все что у нас происходит в области связанное со старшим поколением.. ..это жизнь особая и столько много интересного... ...рисуете, танцуете, поете, занимаетесь спортом, помогаете людям, это просто здорово, я не знаю что еще можно сказать поэтому задача наверно законодателей поменять слово"пожилые" на какое нибудь другое, мы с вами еще подумаем.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Очень показательно, что и в спорте и в цифровых технологиях пожилые люди могут дать и некоторым молодым фору.