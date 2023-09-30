Юных владимирцев приглашают в Центральный парк культуры и отдыха на «Мульти БУМ». Сегодня (30...

Юных владимирцев приглашают в Центральный парк культуры и отдыха на «Мульти БУМ».Сегодня (30 сентября) в Центральном парке культуры и отдыха жителей Владимира ждёт насыщенная программа.Самых юных гостей будет встречать «Усатый нянь». Запланирована программа, которая будет посвящена Дню воспитателя.Юных владимирцев ждут развлекательные игры и конкурсы в 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00.А в 14:00 в парк приедут гости из далёких сказочных мест и пригласят всех желающих в незабываемое путешествие по мульт - вселенным.Среди специальных гостей - Леди Баг, Человек-Паук, миньон Кевин, Кукла LOL и Дива.В рамках анимационной программы «Мульти БУМ» анонсируется и розыгрыш призов.Можно будет выиграть как сладости, так и сертификат на бесплатную анимационную программу.Фото: pxfuel.com