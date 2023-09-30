Юных владимирцев приглашают в Центральный парк культуры и отдыха на «Мульти БУМ».
Сегодня (30...
Юных владимирцев приглашают в Центральный парк культуры и отдыха на «Мульти БУМ».
Сегодня (30 сентября) в Центральном парке культуры и отдыха жителей Владимира ждёт насыщенная программа.
Самых юных гостей будет встречать «Усатый нянь». Запланирована программа, которая будет посвящена Дню воспитателя.
Юных владимирцев ждут развлекательные игры и конкурсы в 12:00, 13:00, 15:00 и 16:00.
А в 14:00 в парк приедут гости из далёких сказочных мест и пригласят всех желающих в незабываемое путешествие по мульт - вселенным.
Среди специальных гостей - Леди Баг, Человек-Паук, миньон Кевин, Кукла LOL и Дива.
В рамках анимационной программы «Мульти БУМ» анонсируется и розыгрыш призов.
Можно будет выиграть как сладости, так и сертификат на бесплатную анимационную программу.
Фото: pxfuel.com