Жители Владимира предпочитают выходные проводить на природе, дома с семьёй и в спортивном...
Жители Владимира предпочитают выходные проводить на природе, дома с семьёй и в спортивном зале.
Сервис "SuperJob" поделился любопытным исследованием, которое компания проводила с 19 по 22 сентября.
В опросе участвовали жители города Владимира. И выяснилось, что самое любимое времяпрепровождение в выходные у горожан — выезд на природу (25%).
На втором месте — досуг в кругу семьи (23%).
На третьем — спорт и прогулки (по 17%).
13% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 10% — со сном. А для 7% лучший вариант — путешествие.
5% горожан предпочитают провести выходной за чтением книг, еще 5% любят посещать культурные мероприятия.
Любопытно, что каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением «просмотр кино и сериалов».
Это интересно!
Опрос показал, что у мужчин (владимирцев) на первом месте в идеальный выходной — отдых дома с семьей, а у женщин — прогулка.
На втором месте у тех и других — поездка за город. Правда, мужчины еще выбирают спорт и рыбалку.
Женщинам же по душе культурная программа и ... крепкий сон.
Фото: pxfuel.com