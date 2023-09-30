Жители Владимира предпочитают выходные проводить на природе, дома с семьёй и в спортивном...

Жители Владимира предпочитают выходные проводить на природе, дома с семьёй и в спортивном зале.Сервис "SuperJob" поделился любопытным исследованием, которое компания проводила с 19 по 22 сентября.В опросе участвовали жители города Владимира. И выяснилось, что самое любимое времяпрепровождение в выходные у горожан — выезд на природу (25%).На втором месте — досуг в кругу семьи (23%).На третьем — спорт и прогулки (по 17%).13% ассоциируют идеальный выходной с отдыхом, 10% — со сном. А для 7% лучший вариант — путешествие.5% горожан предпочитают провести выходной за чтением книг, еще 5% любят посещать культурные мероприятия.Любопытно, что каждый двадцатый назвал отличным времяпрепровождением «просмотр кино и сериалов».Это интересно!Опрос показал, что у мужчин (владимирцев) на первом месте в идеальный выходной — отдых дома с семьей, а у женщин — прогулка.На втором месте у тех и других — поездка за город. Правда, мужчины еще выбирают спорт и рыбалку.Женщинам же по душе культурная программа и ... крепкий сон.Фото: pxfuel.com