Злоумышленник, воспользовавшись доверием игроков, в очередной раз взял спортивную форму на чистку, однако возвращать ее не собирался, а продал и денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве.В полицию поступило несколько заявлений о пропаже хоккейной формы от игроков. Ранее они отдали ее на чистку знакомому, который оказывал такую услугу хоккеистам. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Московской области, занимавшийся хранением и чисткой спортивной формы.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись доверием игроков, в очередной раз взял спортивную форму на чистку, однако возвращать ее не собирался, а продал и денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93