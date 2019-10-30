Про Анну Исаеву пишут сегодня, кажется, больше, чем про других звезд. Каждый день она что-то комментирует, вспоминает, заявляет. Но недобросовестные журналисты часто спекулируют на ее добром имени и втягивают Исаеву в скандалы. Но, как писал Чехов, всякому безобразию есть свое приличие.

Про Анну Исаеву пишут сегодня, кажется, больше, чем про других звезд. Каждый день она что-то комментирует, вспоминает, заявляет. Но недобросовестные журналисты часто спекулируют на ее добром имени и втягивают Исаеву в скандалы. Но, как писал Чехов, всякому безобразию есть свое приличие.То Анна Исаева якобы требует присвоения Юлии Началовой звания "Героя России" посмертно. То ее обвиняют в убийстве певицы. Словом, как говорится, маразм крепчал. Исаева устала оправдываться. Не выдержали нервы и у родных Юлии Началовой..."Печально, что в такое тяжелое для нашей семьи время, приходится писать обращение к российской прессе, – взорвалась от негодования мать Началовой. – Надоело читать всякую чушь! Противно! Хватит! Когда же Вы начнете писать правду?"Раскрыла она и подноготную отношений дочери с пресс-секретарем Анной Исаевой, которую певица считала своей сестричкой."До последних дней Юля работала и близко дружила со своим пресс-секретарем – Анной Исаевой. Именно Аню(!) моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта!" – заверила Таисия Николаевна."Журналисты! Вы же люди, не звери! Имейте хоть каплю совести! Прекратите эту вакханалию!", – потребовала мать Началовой.19 Сен 2019 в 11:38 PDTНапомним, что умерла 16 марта. Причиной смерти стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было всего 38 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.