Певица Слава довольно часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. В этот раз она не смогла сдержать своего восхищения при виде дочери в свадебном платье.

Певица Слава довольно часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. В этот раз она не смогла сдержать своего восхищения при виде дочери в свадебном платье.Снимок, где 20-летняя Александра позирует в подвенечном наряде знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре девушка предстала перед аудиторией в роскошном золотом наряде, напоминающем платье диснеевской принцессы.Переливающаяся золотыми и белыми всполохами кремовая ткань, пышная юбка и длинный шлейф – то, что надо для роскошной свадьбы. Волнистые волосы и легкий натуральный макияж оттеняют природную красоту девушки. Казалось бы, хоть прямо сейчас в ЗГАС!Однако, к сожалению, пока что речь не идет о подготовке долгожданного торжества. Тем не менее, одна из самых знаменитых мам отечественного шоу-бизнеса уже морально готовится к тому, что скоро ее ненаглядное чадо упорхнет из родительского гнездышка, Пятый телеканал.Примечательное нежное фото Слава подписала так: "Моя принцесса! Пока рекламирует свадебные платья, а когда-нибудь будет настоящей невестой! Я буду рыдать! Как быстро растут наши детки! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).В свою очередь поклонники также не обошлись без комплиментов. Некоторые подметили, что Александра Сланевская очень похожа на свою звездную маму, другие же просто высказали благожелательные слова: "Сначала подумала, что это вы на фото", "Очень красивая и изящная девушка", "Вас легко перепутать с дочкой, очень похожи!", "За такую красотку придется побороться женихам!"