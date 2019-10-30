Супруга знаменитого
модельера отдает предпочтение европейскому повседневному стилю. Марина
Юдашкина опубликовала в своем микроблоге в соцсети снимок из отпуска. На фото она в шортах, футболке и кроссовках.
Супруга знаменитого
модельера отдает предпочтение европейскому повседневному стилю. Марина
Юдашкина опубликовала в своем микроблоге в соцсети снимок из отпуска. На фото она в шортах, футболке и кроссовках.
Возлюбленная Валентина Юдашкина проводит отпуск с внуками в Гонконге. По мнению стилиста Ларисы Тимиряевой, избранница
дизайнера не ошиблась с нарядом, выгодно подчеркнув достоинства своей фигуры.
Эксперт отметила, что
сегодня уже неактуально делить моду на возрастные категории. "Абсолютно все
уместно… В полном соответствии с ее спортивной фигурой и длинными ногами… Марина
выглядит просто роскошно от головы до пят", – цитирует стилиста
Оценивая стиль Марины Юдашкиной, модный эксперт
призналась, что жена дизайнера заслуживает отдельных комплиментов за свою подтянутую
фигуру. Тимиряева констатировала, что избранница модельера отдает
предпочтение европейскому повседневному стилю.
29 Окт 2019 в 11:29 PDT
По словам стилиста, не позволяет себе опуститься до вульгарности. "Это элегантный шик.
Ничего не режет глаз – целостный образ", – резюмировала Лариса Тимиряева.
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дизайнер, парикмахер, арт-директор. Начиналась профессиональная
карьера будущей возлюбленной Валентина Юдашкина с должности
парикмахера-стилиста в Центральном проектно-конструкторском и технологическом
бюро при Министерстве бытового обслуживания.