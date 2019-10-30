Супруга знаменитого модельера отдает предпочтение европейскому повседневному стилю. Марина Юдашкина опубликовала в своем микроблоге в соцсети снимок из отпуска. На фото она в шортах, футболке и кроссовках.

Супруга знаменитогомодельера отдает предпочтение европейскому повседневному стилю. МаринаЮдашкина опубликовала в своем микроблоге в соцсети снимок из отпуска. На фото она в шортах, футболке и кроссовках.Возлюбленная Валентина Юдашкина проводит отпуск с внуками в Гонконге. По мнению стилиста Ларисы Тимиряевой, избранницадизайнера не ошиблась с нарядом, выгодно подчеркнув достоинства своей фигуры.Эксперт отметила, чтосегодня уже неактуально делить моду на возрастные категории. "Абсолютно всеуместно… В полном соответствии с ее спортивной фигурой и длинными ногами… Маринавыглядит просто роскошно от головы до пят", – цитирует стилистаОценивая стиль Марины Юдашкиной, модный экспертпризналась, что жена дизайнера заслуживает отдельных комплиментов за свою подтянутуюфигуру. Тимиряева констатировала, что избранница модельера отдаетпредпочтение европейскому повседневному стилю.29 Окт 2019 в 11:29 PDTПо словам стилиста, не позволяет себе опуститься до вульгарности. "Это элегантный шик.Ничего не режет глаз – целостный образ", – резюмировала Лариса Тимиряева.дизайнер, парикмахер, арт-директор. Начиналась профессиональнаякарьера будущей возлюбленной Валентина Юдашкина с должностипарикмахера-стилиста в Центральном проектно-конструкторском и технологическомбюро при Министерстве бытового обслуживания.